多国籍8人組ガールズグループ「SAY MY NAME（セイマイネーム）」のHITOMI（23）が1日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜SP」（後9・00）にゲスト出演。元所属していたグループに関するネットニュースでイラッとしたエピソードを明かした。

この日は「ストレス発散！秋の愚痴祭り」というテーマでトークを展開。

HITOMIはAKB48に所属後、日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』で韓国に拠点を移し、矢吹奈子と宮脇咲良の3人で、韓国のガールズグループ「IZ＊ONE」のメンバーとして2018年から2021年まで活動していた。現在は「SAY MY NAME」でリーダーとサブボーカルを務めている。

番組では、「IZ＊ONE」所属していた時代の“イラッと”したネットニュースのエピソードを語り始めた。ある時のネットニュースに「矢吹奈子と宮脇咲良“ら”日本人メンバー」と表記されて、「私“ら”か…日本人3人なら私の名前も入れてほしかった」とイラッとしてしまったという。

そして「私“ら”で片付けられないようにそのネットニュースをスクショしました」と自分のモチベーションにつなげていると明かした。