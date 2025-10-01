近藤千尋「子供達のリクエスト」手作り蒸しパン披露「愛情たっぷり」「真似したい」の声
【モデルプレス＝2025/10/01】モデルでタレントの近藤千尋が10月1日、自身のInstagramを更新。手作りの蒸しパンを披露し、反響が寄せられている。
【写真】近藤千尋、せいろで作った“むっちり”蒸しパン
近藤は「蒸しパンむっちり笑」とせいろで蒸した蒸しパンを公開。「子供達のリクエスト」と説明し、「こっちゃんはチョコチップなし」と1歳の三女の分はチョコチップを入れていないことも明かしている。
この投稿に、ファンからは「美味しそうすぎる」「愛情たっぷり」「理想のママ」「憧れる」「真似したい」といった声が上がっている。
近藤はジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】近藤千尋、せいろで作った“むっちり”蒸しパン
◆近藤千尋「子供達のリクエスト」手作り蒸しパン披露
近藤は「蒸しパンむっちり笑」とせいろで蒸した蒸しパンを公開。「子供達のリクエスト」と説明し、「こっちゃんはチョコチップなし」と1歳の三女の分はチョコチップを入れていないことも明かしている。
近藤はジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第1子となる長女、2019年10月に第2子となる次女を出産。2024年8月26日に第3子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】