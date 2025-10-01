※このお話は作者ツムママさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加えています。

■これまでのあらすじ

同じ幼稚園のバス停を使うワーママ・白田さんから、「働きながら連絡係をやるのはしんどい」と相談された専業主婦・黒木さん。昨年、同じ係を担当した黒木さんは「専業主婦だから代わりにやれるでしょ…ってこと？」と苛立ち、他のママたちも白田さんを無視するようになる。



そんな中、白田さんがバス通園をやめてしまい、リーダー・阿久澤さんが再び黒木さんを連絡係に任命する。黒木さんが幼稚園に相談すると、先生は「園非公式の係です」と即刻解散を宣告。「自分はやったのに不公平だ」と思う黒木さんだったが、いつしか自分がされて嫌だったことを白田さんにしていたことに気づく。



春、バス停利用者は黒木さんと白田さん2人だけに。娘同士が仲良くしている姿を見た黒木さんは、「私が間違ってた」と謝罪して…。



今さら、何を謝罪するのでしょう…。リーダーの阿久澤さんは「勝手にやめた白田さんより、黒木さんの方が腹黒だった」と言っていたけれど、もしかして白田さんも腹黒だったということ…？果たして、その本心とは!?(ツムママ)