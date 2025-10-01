「本日の握手会、ヲタク約1名。」というXでの投稿が話題となったSKE48・相川暖花さん（21）にインタビュー。SNSで自身の握手会の状況を自虐的につぶやいた投稿がバズった相川さん。それ以降に起こった大きな変化や、相川さんが素をさらけ出せるようになったワケを取材しました。

9月20日、SKE48の35枚目シングル『Karma』のリリースイベントがダイバーシティ東京 プラザで開催されました。

2015年、11歳の時にグループに加入した相川さん。今年アイドルとして10周年を迎え、初めてシングルの選抜メンバーとなりました。大阪・愛知・東京で開催された新曲のリリースイベントに選抜として参加するのも、今回が初めてです。

集まった多くのファンの前に登場すると、「初めて選抜メンバーに選んでいただけて、皆さんと会うことができて本当にうれしい」と挨拶。ファンに手を振り、笑顔でパフォーマンスする姿がありました。

■SNSでの投稿が飛躍のきっかけに

相川さんは今年4月、Xで「本日の握手会、ヲタク約1名。」と投稿。自身の握手会にファンが1人しかいなかったリアルな状況をポストし、たった1人のファンが写った写真を公開すると、現在までに38万の“いいね”がつくほど大きな話題となりました。

――そのときの状況を教えてください。

幕張メッセでSKE48の握手会があったんですけど、その時に私のレーンにファンの人が1人しかいなくて。チームリーダーになったタイミング（4月1日からチームSのリーダーとして活動）だったので、挨拶に来てくれているファンの方はいたんですけど…。

でも、お見送りの時に真実のファンだけが残るんです。本当に私だけを愛してくれてるファンの人が最後まで残って“ありがとう”ってお見送りしてくれるんですけど、それが1人しかいなくて。今まで10年間1回もそういう経験がなかったんですよ。その日は人気なさすぎるだろうってなるくらい、本当にスカスカで恥ずかしかったです。

隣が後輩のレーンだったんですけど、後輩は大行列。マネージャーさんにも“これ大丈夫ですかね？” “クビにならないですか？”って（笑）

――なぜそのような状況をSNSにアップしたのでしょうか？

SKE48って伝統的、昔からある大きいグループなので、握手会って聞くとわんさか人が来てくださるっていうイメージを持たれると思う。でも、あの状況を見たら（一般の人は）「そんなことないだろう」って絶対思うじゃないですか。その面白さも自分の中で考えて（SNSに）あげたのもあります。

■選抜になってからの大変化 家族は「泣いて喜んでくれた」

この投稿をきっかけに、相川さんに大きな変化が訪れます。その1つが、シングルの表題曲を歌う選抜メンバーになったこと。10年間のアイドル人生の中で、ようやく努力が実を結んだ出来事でした。

――選抜メンバーになって、具体的にどんな変化がありましたか？

お仕事が本当に増えました。（選抜じゃないときは）週5ぐらいで休みがあった時もあった。5連休とかあって“旅行行けたやん”みたいな（笑）。今は休みの日がないぐらい毎日色んなお仕事をさせていただいていて。

取材を受けさせてもらったり、撮影行かせていただいたり、音楽番組に出られたり。SKEに入ってから今年10周年を迎えたので“もう全部経験しつくしたかな”って思っていたんですけど、選抜メンバーに入ってからは初めてのことがすごく多い。まだ知らない世界があったんだなって思っています。

――選抜になって一番心に残っている出来事は？

家族がすごく喜んでくれて。選抜祝いパーティーもやってくれた。ピザとチキンとケーキ、シャンパンも用意してくれた（笑）。おばあちゃんがお祝いでプレゼントをくれて、5万円くれたんですよ。急に封筒を持ってきて「プレゼントあるから」って言って開けたら5万円が入っていて。めっちゃでかい臨時収入（笑）。

リリースイベントもお母さんとお父さんが大阪にも（愛知の）常滑も来てくれた。最前列で見ていたんですよ。それもすごくうれしかったです。泣いて喜んでくれました。

■今の握手会の状況は？ 「本日の握手会、ヲタク約1名。」のファンの姿も

今回、取材した東京でのリリースイベントではグループ握手会も開催。相川さんと、新曲のWセンターの1人である熊崎晴香さん（28）、後輩の伊藤虹々美さん（16）の3人と握手できるレーンには長い列ができ、「選抜おめでとう」と声をかけるファンが多くいました。

中には、「本日の握手会、ヲタク約1名。」の投稿写真に写っているファン・しぶちゃんの姿も。この日、仙台からイベントに参加したといいます。

相川さんが選抜としてパフォーマンスする姿を見た感想を聞くと、「誰よりもニコニコして踊っていて。本当に楽しそうにしていて報われてよかった。10年頑張ってきて今が一番楽しいときだと思うので、それが見られてよかった」とコメント。

また、自身の写真がSNSで大きな反響を呼んだことについて、「おじさんの（写真）1枚でほのちゃんの広まるきっかけになってうれしい」と語り、「遠いのであまり頻繁には来られないんですけど、たくさん会いにきて応援したいです」と話しました。

■素をさらけ出せるようになった背景に“ファンの存在”

SNSでリアルな姿を公開し、飛躍するきっかけとなった相川さん。他にも、子供の頃と現在の姿を比べ「私の成長です。」と変化を見せた写真や、すっぴん姿とメイク後の写真を公開するなど、“素の姿”をあえて発信しています。

――なぜSNSで素をありのままに伝えているのでしょうか？

それは（アイドル）歴の長さもあるのかなって最近自分で思っていて。最初は私もカワイイを諦めてなかったんです。4〜5年くらいは頑張っていて。どこからか素が出始めちゃって、今はさらけ出しっていう感じになっているとは思うんですけど。

そんな時でもずっと愛してくださっているファンの方がいるからこそ、自分は自分をちゃんと愛せるようになったし、さらけ出せるようにもなった。自信が持てたかなって思います。どんな時でも大好きでいてくれるし、“カワイイ”って言ってくださるファンの方がいて。それを思ったら素でいいのかな、ありのままでいいのかなって思います。

――ファンの言葉で一番印象に残ってる言葉は？

私の選抜入りをすごく喜んでくださって、“うれしくて泣いちゃったよ”って言ってくれたり、テレビ番組とか出演させていただく時に（相川さんが）「うれしい」って言うと、“ほのちゃんのうれしいことが、私たちのうれしいことだから”って言ってくださることがすごく多くて。

ずっと折れかけみたいな感じで10年続けてきたので、応援してくださっているファンの方々のおかげでギリギリここまでこられた、続けられたなって思う。自分の味方でいてくれる方を大切にするのが一番大事かなって思います。本当に支えられてきたので感謝しかないです。

――なぜ相川さんのファンはそんなにいい方が集まるのでしょうか？

えー！…。（少し考えてから）“ファンは推しに似る”っていうじゃないですか？ 私、めっちゃ性格良いんですよ（笑）。いい人にいい人が集まってるのかな…とは思いますね。