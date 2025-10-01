※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

教育実習生と共に赴任してきた非常勤講師・岡田。初日から自己評価の高さ全開で、自己紹介はまるで自慢大会。教師陣も困惑し、真山は「スゲーのが来たな」と思わず苦笑い。教育実習生が緊張しながらもやる気に満ち溢れている一方で、岡田は初回授業でも自慢話を連発し、ついに担当の先生が制止に入る事態に。ところが岡田は満面の笑みで「私にお任せください！」と言い放ち、なんと先生を締め出してしまう。



■その後も続く終わらない自慢タイム■先生の不安をよそに…ドヤ顔の岡田■波乱の授業後…生徒たちの本音は？初回授業を終えた岡田は「生徒たちは聞き入っていた」と満足げな様子。しかし、担当の先生が想像していた“自己紹介”とは大きく違い、実際は岡田の自慢話オンリーで幕を閉じたのでした。生徒たちも早くも「ちょっと苦手かも…」と距離を置き始め、波乱の予感はますます強まっていくのでした――。(スズ)