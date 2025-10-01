「ＤｅＮＡ９−６ヤクルト」（１日、横浜スタジアム）

ＤｅＮＡが今季限りで退任するヤクルト・高津監督へ粋な計らいを見せた。

試合終了後、左翼スタンドにヤクルト選手が挨拶を済ませると、オーロラビジョンでこれまでの高津監督の胴上げシーンや指揮官としての輝かしい成績などが映し出され、「その歩みに 最大の敬意を込めて」とメッセージが掲出された。高津監督は驚いた表情を見せながらも映像を食い入るように見つめ、ビデオが流れ終わると、頭を下げて感謝の意を示した。

その後、本塁前でＤｅＮＡ・三浦監督から花束を贈呈されると、両軍ファンから高津コールが何度も寄せられ、指揮官は感激の面持ちだった。

高津監督は「たくさんのファンの皆さんが入ってくれた中で、ああいうサプライズをやって頂いて。本当に感謝しています」とうれしそうに表情をほころばせた。

高津コールの大合唱には「本当に感謝しています。ありがたく思っています」とし、三浦監督とは「本当に『ありがとう』というのと『ＣＳ頑張ってくれ』というのと、『またどこかで会いましょう』というのは話をしました」と語った。