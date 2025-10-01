2年前に未成年飲酒の上杉真央、半年間の活動休止経て「再びSNSでの発信を始めさせていただきます」【全文】
3月をもって終了したフジテレビ系『オールナイトフジコ』のフジコーズメンバーだった上杉真央が1日、自身のXを更新。2023年夏頃に当然未成年でありながら飲酒したことが、今年4月に報じられたことを受け、半年間の活動休止を行い、きょう1日からSNSでの発信を再開すると伝えた。
【写真】フジコーズ卒業式での上杉真央
4月に『文春オンライン』で、「飲酒トラブル」として、上杉の未成年飲酒と『オールナイトフジコ』スタッフとのトラブルが報じられていた。これを受けて、フジコーズは公式サイトで上杉が2023年夏頃に当然未成年でありながら飲酒した事実が認められたとして、謝罪していた。
上杉は、自身のXに文書を投稿し「この度は、皆様の信頼を裏切る行動を取ってしまい、心よりお詫び申し上げます。自分の軽率な行動が、多くの方々にご心配とご迷惑をおかけしたことを深く反省しております。大変申し訳ございません」と謝罪。
報じられた『オールナイトフジコ』スタッフとのトラブルについては「また、記事に書いてあった様なトラブルはございません。今後は、責任ある行動を心がけてまいります。皆様の信頼を回復できるよう、精一杯努力していく所存です。改めて、この度の件でご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます」と結んだ。
こうした経緯を踏まえて、上杉はこの日「活動を控えた半年間は、これまでの自分の行動を見直し、今後について真剣に考える時間を過ごしてまいりました。この期間を通して、少しずつではありますが自分なりに努力を重ね、改めて活動を続けたいという決意を固めることができました。本日より再びSNSでの発信を始めさせていただきます。応援してくださる皆さまに誠意をもって向き合い、より良い活動を重ねることで恩返ししていけるよう努めてまいります」と記している。
■報告全文
この度は私の行動により、多くの方にご迷惑とご心配をおかけしてしまい、改めて深くお詫び申し上げます。
活動を控えた半年間は、これまでの自分の行動を見直し、今後について真剣に考える時間を過ごしてまいりました。
この期間を通して、少しずつではありますが自分なりに努力を重ね、改めて活動を続けたいという決意を固めることができました。
本日より再びSNSでの発信を始めさせていただきます。応援してくださる皆さまに誠意をもって向き合い、より良い活動を重ねることで恩返ししていけるよう努めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
上杉真央
