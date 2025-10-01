元アイドルがカップルチャレンジで優勝した年上男性から誘われ、スパデートへ。上半身裸のセクシーな姿で親睦を深めた。

【映像】上裸あらわな姿になる元アイドル

ABEMA『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

3日目に行われたカップルチャレンジで優勝し、さくら（28歳／元アイドル）を指名してスパデートへやって来たためくに（37歳／起業家）。さくらから自分を選んだ理由を尋ねられると「1番話してて楽しかったのと、最初から見た目がかわいいと思ってた」と明かした。

さらに「さくらちゃん以外で誘いたい人がいない」とアピールをするためくに。「第一印象でもかわいいなと思ったけど、性格シャバイ可能性あるなと思った」と笑いを誘いつつ「あんま37歳って言わんといて」と若い男女の中で自らの年齢にコンプレックスを抱いていると語った。

そしてその夜、再びさくらと2ショットの時間を設けたためくには「めちゃくちゃきもいんですけど…」と前置きをして「恋愛か恋愛じゃないのか確かめたいので、今日だけ握ってもらえたりします？」と右手を差し出す。そんなためくににスタジオの木村は「鮨みたいに言うな！」とツッコミ、山本は「なんかかわいいね。ため〜！」と笑った。