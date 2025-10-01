【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20チリ代表 0−2 U-20日本代表（日本時間10月1日／エスタディオ・ナシオナル・フリオ・マルティネス・プラダノス）

【映像】爆速プレスバック→的確タックルの一部始終

U-20日本代表のDF小杉啓太が、コーナーキックの直後に爆速プレスバックからボールを回収。迅速かつ的確なカウンター阻止に、実況と解説も驚愕した。

U-20日本代表は日本時間10月1日、U-20ワールドカップのグループA第2戦でU-20チリ代表と対戦。キャプテンのDF市原吏音が55分に見事なチップキックのPKを決めると、82分にはMF横山夢樹が強烈なミドルシュートを叩き込み、開催国に2ー0で勝利した。グループステージ2連勝で早くも決勝トーナメント進出を決めている。

2試合連続で左SBとして先発出場した小杉も攻守で躍動。とりわけ話題となったのが、28分のワンシーンだ。

小杉は右サイドからのコーナーキックで、ゴール前にクロスを蹴り込んだ。しかし、相手守備陣にニアで跳ね返され、こぼれ球を拾ったチリのDFパトリシオ・ロメロがドリブルを開始。カウンターを繰り出そうとしてきた。

このまま縦にボールを持ち出されると大ピンチになりそうだった場面で、しかし、コーナーキックを蹴った直後の小杉がまさかの爆速で戻る。そのまま鋭いスライディングタックルでロメロのドリブルを阻止し、ノーファウルでボールを奪い返してカウンターを食い止めた。

スピーディーかつ的確な守備に、実況席は大興奮。解説の名良橋晃氏は「素晴らしい！ブラボー！」と絶叫し、さらに「大きかったですよね」とコメント。実況・原大悟氏も「切り替えの闘将。速すぎた。キッカーでしたよね？」と述べると、名良橋氏は「危機察知能力ですね。ノーファウルで奪い返しましたから」と付け加えた。

このカウンター潰しには、サッカーファンもSNS上で反応。「小杉くんいいなぁ」「小杉今のデカい！ナイス！」「今まであまりプレー見てなかったけど噂通りやっぱり凄い」と興奮していた。

現在19歳の小杉は、湘南ベルマーレの下部組織で育ち、高校卒業の2024年にJリーグを経由せずにスウェーデン1部のユールゴーデンIFに加入。欧州2年目の今シーズンもレギュラーの座をがっちり掴み、A代表の森保一監督も試合視察に訪れている注目のレフティーだ。

なお、すでに決勝トーナメント進出を決めている日本だが、10月4日にニュージーランドとの第3節でグループステージの順位をかけて戦う。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

