「顔が怖いと言われるので…」石破首相がメガネベストドレッサー賞を受賞　きょうで就任1年

2024年10月1日に就任した石破首相はきょう、就任1年を迎えました。

9月30日に日韓首脳会談を行った韓国・釜山（プサン）から帰国した石破首相は、羽田空港で政府専用機から降りる際、腕を大きく振って佳子夫人が伸ばした手を握り締め、笑顔を見せました。

10月1日午後、「日本メガネベストドレッサー賞」の政界部門受賞者として表彰式に出席した石破首相は、視力が悪くないのにメガネをかける理由を明かしました。

石破首相：

顔が怖いと言われているので、少し顔が柔らかくなるような工夫をしたらどうであろうかという人が登場して。今、眼鏡をかけているのは、どっちかというとテレビや写真にうつる時に怖さを少しでも減らすということでかけているというのが本当のところであります。

現職総理として29年ぶりの受賞に、「表彰状をあげることはあってももらったことはなく、総理大臣をやって1年で初めてもらった」と笑顔で喜びを語った石破首相は、9月30日夜、就任からの1年間を振り返り、「国民や国家、次の時代に対し誠心誠意全力を尽くしてきた」と強調したうえで、「評価は次の時代の方々がするものだと思う」と述べています。