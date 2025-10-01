ExWHYZが12月10日にリリースする2ndシングルから、表題曲「DON’T CRY」を10月3日0時に先行配信。さらに、同日19時にMVがプレミア公開される。

本楽曲はExWHYZにとって挑戦的な楽曲。先日メンバーが涙を流すアーティスト写真が公開されているが、白いドレスを纏ったメンバーが抱擁を交わすティザー映像が本日公開された。

なおExWHYZは、現在全国15都市ツアー『ExWHYZ TOUR 2025 ‘Wide Open’』を開催中。12月27日には東京 Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）にて、『ExWHYZ Special Live ‘Ⅰ’ -3rd Anniversary Final & Year End Party-』をcross-dominance by Ryo'LEFTY'Miyataを迎え、バンドセットにて開催する。

mayu（ExWHYZ） コメント

DON'T CRY、今までのExWHYZにはない楽曲で挑戦でしたが、個人的には一番好きな楽曲になりました！MVのスタイリングは珍しく全員白！自分なりに新しい表現にもチャレンジしました。絶対見てほしいです。お楽しみに！

