Mrs. GREEN APPLE、ライブ映像作品『NOAH no HAKOBUN』『Atlantis』を一度限りでYouTubeプレミア公開

Mrs. GREEN APPLEが、2023年夏に開催された『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』と『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』の映像作品をYouTubeでプレミア公開する。

■“BABEL no TOH”へと繋がるストーリーラインのライブ映像作品

『ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』は10月4日20時から、『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』は10月520時から、それぞれ一度限りで公開される。両作品は、2024年10月19日と 20日(に一度限りのYouTubeプレミア公開を行い、同時視聴者数が2日間合計で35万人以上を記録。今回はそのアンコール開催とも言える。

ミセスは、10月から12月にかけて12公演で55万人を動員予定の自身最大規模となる5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催。上記2作品は、『BABEL no TOH』へと繋がる系譜＝ストーリーラインのライブだけに、この機会にぜひチェックしておこう。

なお、5大ドームツアーのチケットの“ぴあ2次先行受付”が10月2日23時59分まで実施中。

■リリース情報

2025.09.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com

■【画像】『DOME LIVE 2023 “Atlantis”』のサムネイル