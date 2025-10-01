　1日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円高の4万4700円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては149.15円高。出来高は4126枚となっている。

　TOPIX先物期近は3097ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.26ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 44700　　　　　+160　　　　4126
日経225mini 　　　　　　 44695　　　　　+155　　　 78801
TOPIX先物 　　　　　　　　3097　　　　　　+7　　　　6199
JPX日経400先物　　　　　 27845　　　　　 +70　　　　 469
グロース指数先物　　　　　 716　　　　　　+4　　　　 753
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース