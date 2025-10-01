日経225先物：1日22時＝160円高、4万4700円
1日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比160円高の4万4700円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値4万4550.85円に対しては149.15円高。出来高は4126枚となっている。
TOPIX先物期近は3097ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.26ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44700 +160 4126
日経225mini 44695 +155 78801
TOPIX先物 3097 +7 6199
JPX日経400先物 27845 +70 469
グロース指数先物 716 +4 753
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3097ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は2.26ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 44700 +160 4126
日経225mini 44695 +155 78801
TOPIX先物 3097 +7 6199
JPX日経400先物 27845 +70 469
グロース指数先物 716 +4 753
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース