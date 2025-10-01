ËÌ»³¹¨¸÷¡Ö¥ª¥ì¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¤è¡ª¡×¡¡½Ð±é¤·¤¿¤¤¥²¡¼¥àºîÉÊ¤Ï¡©¡¡¾¾Â¼º»Í§Íý¤Ï°¦¾Î¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥²¡¼¥à¤òÄó°Æ
ËÌ»³¹¨¸÷¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤È¾¾Â¼º»Í§Íý¤µ¤ó¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤È¥É¥é¥Þ¤ÎÆ±»þ»£±Æ¤ËÄ©Àï¡£»£±Æ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î25Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥²¡¼¥à¤Îº×Åµ¡ØÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦2025¡Ù¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¹ÊÔ¼Â¼Ì¥²¡¼¥à¡ØAKIBA LOST¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËËÌ»³¤µ¤ó¤ä¾¾Â¼¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÊÔ¼Â¼Ì¥²¡¼¥à¡ØAKIBA LOST¡Ù¤Ï¡¢¿·ºî¥²¡¼¥à¤Î³«È¯È¯É½¤òµ¡¤Ë¡¢ÉÔ²Ä²ò¤Ê¼ºí©»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥²¡¼¥à¡£ËÌ»³¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡ÈÅ·ºÍ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡¦¿·¾ë¤ò¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎËå¤Î°ª¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¥²¡¼¥à¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¼Ì¥²¡¼¥à¤È¥É¥é¥Þ¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢ËÌ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥¥ã¥¹¥È°ìÆ±¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥²¡¼¥à¤È¥É¥é¥Þ¤òÆ±»þ¤Ë»£±Æ¤¹¤ëÆñ¤·¤µ
¤³¤ÎÆ±»þ»£±Æ¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÌ»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤ÎÂæËÜ¤È¥²¡¼¥à¤ÎÂæËÜ¡¢Æ±»þ¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥²¡¼¥à¤À¤±¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¡Ê¥É¥é¥ÞÍÑ¤Î¡ËÆ°²è¤Î¥«¥á¥é¤Î¸å¤í¤Ë¡Ê¥²¡¼¥àÍÑ¤Î¡Ë¼Ì¿¿¤Î¥«¥á¥é¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¡£
¾¾Â¼¤µ¤ó¤â¡Ö¥É¥é¥Þ¤À¤È¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¥²¡¼¥à¤À¤È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤È¤«¡¢¤½¤Î²Ã¸º¤¬¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢¼ÇµïÊýË¡¤Î°ã¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥²¡¼¥àºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¥²¡¼¥à¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦2¿Í¡£¼¡¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ËÌ»³¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥²¡¼¥à¤Ã¤Æ¡ÊÇ½ÎÏ¡Ë¥²¡¼¥¸¤¬½Ð¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡È¥ª¥ì¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤è¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Î¤ä¤Ä¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ê¤¢¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡Ù¤Î»ä¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¡Ø¤ê¤ó¤´¤Ã¤Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¡¢¤Ç¤â¤ê¤ó¤´¤Î¿Í¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ï¡ª¡¡²¦ÎÓ¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¤ê¤ó¤´¤Á¤ã¤ó¤â¡¢¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¥ê¥ó¥´¤µ¤ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¡×¤ÈÄó°Æ¡£ËÌ»³¤µ¤ó¤â¡Ö¡ÊÍñ¤¬¡Ë³ä¤ì¤¿¤é¤ê¤ó¤´¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ä¡×¤È¥²¡¼¥à¤ÎÀßÄê¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¾¾Â¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¡Ê½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ë¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¡È¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¥Ï¥º¥ì¤ä¡Á¡É¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¥¦¥¨¡Á¥ó¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê10·î1ÆüÊüÁ÷¡ØOha!4 NEWS LIVE¡Ù¤è¤ê¡Ë