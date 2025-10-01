◇セ・リーグ 巨人5―2中日（2025年10月1日 東京D）

3位の巨人は今季最終戦となった1日の中日戦（東京D）に快勝し、1分けを挟んで3連勝フィニッシュ。3年ぶりとなるシーズン負け越しを阻止して70勝69敗4分けの貯金1、勝率.504で2025年のレギュラーシーズンを終了した。

11日からは敵地・横浜で行われる2位DeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ（3試合制）に臨み、球団初となる3位からの下克上日本一を目指す。

試合後に行われた最終戦セレモニーでマイクの前に立った阿部慎之助監督（46）は「2025年度ペナントレース、無事に終了することができました。たくさんのファンの皆様の声援のおかげで、選手は物凄く頑張れたと思っております。本当にありがとうございました」とあいさつ。

「しかし、優勝争いすることもできず。それは僕が重く責任を感じております」と沈痛な面持ちで続けた。

それでも「しかし、次は日本一に向けて挑戦することができます。3位ですけども、チャレンジャーとして、思い切り、ぶつかっていきたいと思います」とかみ締めるように口にすると、スタンドからは大歓声。

「最後の最後まで、どうか、熱いご声援を、お願いしまして、私のあいさつに、代えさせていただきます。本当にありがとうございました」と締めくくると、巨人ファンからは温かい拍手が送られていた。