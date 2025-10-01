可愛くデコろ♡【3COINS】撮影用にもおすすめ！「新作インテリア」

少しずつ秋の気配が感じられる今日この頃、おうち時間にちょっとした特別感を加えるなら、ハロウィン仕様のインテリアアイテムがおすすめです。今回は【3COINS（スリーコインズ）】から登場した、飾るだけでイベント気分を高めてくれる新作アイテムをご紹介します。ハロウィンをもっと楽しむためにも、ぜひチェックしてみてください。

壁面に季節感をプラス「こうもりウォールデコ / ハロウィン」

壁をシンプルに飾るだけで空間の雰囲気ががらりと変わる「こうもりウォールデコ / ハロウィン」は、ブラックカラーのこうもりや星モチーフがセットになった装飾アイテム。小・中・大のサイズ違いで、バランスよく配置しやすいのも嬉しいポイント！ リビングの一角や玄関まわりに飾れば、手軽にハロウィンらしさが演出できそうです。

お部屋に楽しさを添える「ハロウィンニットガーランド / ハロウィン」

おばけやキャンディーなどのモチーフが並ぶ「ハロウィンニットガーランド / ハロウィン」は、目にした瞬間に気分が上がるような可愛らしいデザイン。長さ約100cmという、棚や壁、ドア周りなどにちょこんと飾れるサイズ感も魅力です。温かみのあるニット素材が、秋らしい柔らかな空間をつくってくれる、季節のインテリアアクセントとして取り入れたくなるアイテムです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

writer：内山友里