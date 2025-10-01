WCS第1戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は9月30日（日本時間10月1日）、本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズ第1戦に「1番・DH」で先発。初回に先頭打者本塁打を放つと、6回の第4打席にも本塁打を放つなど5打数2安打、2本塁打3打点でチームの勝利に貢献した。打った直後の一瞬を切り取った写真には、現地ファンから「まるでSF映画」「完璧の中の完璧だ」などの声が上がっている。

本塁打を確信すると、バットをゆっくり放り投げ、一塁側へと走り始めた。初回に先頭打者本塁打。第2、3打席は三振に倒れたが、6-0とリードの6回の第4打席に再び爆発。打球速度113.5マイル（約182.7キロ）、飛距離454フィート（約138.4メートル）の一発は右中間スタンドに着弾した。

球団公式インスタグラムは、2本目のインパクト直後の美しいバットフリップの瞬間を投稿。「2HOHEI OHTANI」とユーモラスに記して投稿された写真には、空中に“浮かぶ”バットの横で、打球の行く先を見つめる大谷の姿が収められている。まるで絵画のような一枚に、現地ファンも反応した。

「私のMVPは作りが違うのよ」

「どうやったらドジャースのソーシャルメディアチームにビールを買ってあげられるだろう（笑）」

「唯一無二だ。彼の契約はもはやバーゲンだったようだ」

「ショウヘイ、あなたはスターよ」

「MVP!! MVP!! MVP!!」

「この男は、正気じゃない。リーグで最高の選手だ」

「ピッチャーでさえもすでに分かっていた」

「完璧の中の完璧だ」

「まるでSF映画に出てくる超人みたいだ」

テオスカー・ヘルナンデスも2本塁打を放つなど打線が爆発したドジャース。10-5で勝利し、地区シリーズ進出へ王手をかけた。



