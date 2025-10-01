ガンマ線バースト「ＧＲＢ ２３０３０７Ａ」の想像図。右上がマグネターから放出されるジェットと「ＧＲＢ ２３０３０７Ａ」。左下が南京大学の共同研究チームが推定したマグネター。（南京＝新華社配信）

【新華社南京10月1日】中国・南京大学（江蘇省南京市）の張彬彬（ちょう・ひんひん）教授が主導する研究チームが、天文衛星「懐柔1号」の観測データをもとに世界で初めてガンマ線バーストから安定したミリ秒周期の信号を検出し、研究成果をまとめた論文をこのほど、国際学術誌「ネイチャー・アストロノミー」に発表した。

懐柔1号は、2020年に中国が打ち上げた重力波高エネルギー電磁カウンターパート全天モニター（GECAM）で、23年3月7日に観測史上2番目に明るいガンマ線バースト「GRB 230307A」を発見し、国際天文学界に報告した。この高エネルギーガンマ線の放射は約1分間続いた。

「GRB 230307A」はその後、米国のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡による近赤外線スペクトル観測で、中性子星に類する二つの高密度天体同士の合体で生じたことが確認された。ただ、距離が極めて遠かったことから、合体後に生成された天体の正体を直接確かめる証拠は長らく不足していた。

従来の仮説では、中性子星同士の合体でブラックホールや強力な磁場を持つ天体「マグネター」が形成されると考えられてきたが、ブラックホール説では「GRB 230307A」の長時間にわたるエネルギー放出を説明できなかった。研究チームは今回、懐柔1号の高い時間分解能を生かし、「GRB 230307A」の観測データから中心周波数約909ヘルツで約160ミリ秒続く信号を検出。パルス周期は約1.1ミリ秒で、予測していたマグネターの自転周期と高い精度で一致していた。

論文の責任著者を務めた張氏は、今回の研究がガンマ線バースト中心エンジンのメカニズムに対する学術界の理解を深めただけでなく、極端な物理環境にある高密度天体の進化を解明する上でも重要な手がかりを提供したと説明。「今後はより多くの明るいガンマ線バーストから同様の準周期的振動の信号を探し、今回得られた観測データを基に数値シミュレーションを進め、マグネターが自転情報をどのように噴出流やバーストに伝えるのかを解明したい」と語った。（記者/陳席元）