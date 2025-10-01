Ë§º¬µþ»Ò¡¢¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¤È¤Î¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡ÉºîÉÊ¤Ë¡ÖÌá¤ë¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎË§º¬µþ»Ò¤ÈKing ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¹â¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬1Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¡¢À¾Àî°¦è½¡¢Éð»Ô¾°»Î¡¢ÃæÂô¸µµª¡¢ºä²¼Íº°ìÏº´ÆÆÄ¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£ËÜºî¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Î¹â¶¶³¤¿Í
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢·¯ÅèÈàÊý¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤òºä²¼´ÆÆÄ¤Î¥á¥¬¥Û¥ó¤Ç±Ç²è²½¡£¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Ã¯¤«¤ÎÂÎ¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¨¡¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¡É¡£¤½¤³¤Ë¡Ú15Ç¯¤âÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡Û¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÀßÄê¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡¡ºäÊ¿Î¦¤È¿åÂ¼¤Þ¤Ê¤ß¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢³°¸«¤¬¤Þ¤Ê¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¦¤ò±é¤¸¤ëË§º¬¤Ï¡ÖÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ìá¤ë¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤È¾¡¼ê¤Ë»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£²ó¤Î¾ì¹ç¡¢15Ç¯¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¡Ø²Ì¤¿¤·¤ÆÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¡¢¡Ø¤½¤¦¤À¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼»þ¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡£¤Ç¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¦¤ï¡¼¡¢Æñ¤·¤½¤¦¡ª¡¡¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³°¸«¤¬Î¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Ê¤ß¤ò±é¤¸¤ë¹â¶¶¤Ï¡¢µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö¾Ð¤¤¤ÎÍ×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥Ö¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢15Ç¯´Ö²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤Î¾¯¤·¤º¤Ä¤Î¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½Å¤¿¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤ÈÎã¤¨¤Ð¥é¥¤¥Ö¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Ã¯¤«¤ÎÂÎ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤ÈÁÛÁü¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¤Ê¤È¤«¡¢º£¡¢Áê¼ê¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤«¡¢ÉáÄÌ¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢2¿Í¤À¤±¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë´îÅÜ°¥³Ú¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¿¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö1»þ´Ö¤¯¤é¤¤AI¡Ê¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¹ðÇò¡£AI¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ç¡¢²óÅú¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤ò¡ÖAI¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»ñÎÁ¤È¤«¤ò¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÌÑÁÛ¤·¡¢¡Öµ¼¿Í²½¤·¤¿AI¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÁêÅöÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤¿AI¤òÁÛÁü¤·¤¿Ë§º¬¤¬¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤ÂÔ¤¿¤µ¤ì¤ë¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¹â¶¶¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö1»þ´Ö¤À¤±¡£ÁêÅö¸·¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£¸·¤·¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¤è¡£¥¿¥¤¥Ñ¤¬°¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¡Ø·¯¤Î´é¤Ç¤Ïµã¤±¤Ê¤¤¡Ù¤Ï¡¢11·î14Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
