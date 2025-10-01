Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç3Ëç¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¡¡Âà¾ì¼ÔÂ³¤¯¾õ¶·¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼»Ø´ø´±¤¬¸ÀµÚ¡¡¡Ö»þ¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤òµö¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡×
¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè2Àá¤Ç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤ÈÂÐÀï¡£¥¸¥ç¥¼¡¦¥â¥¦¥ê¡¼¥Ë¥ç´ÆÆÄ¤Î³®Àû»î¹ç¤È¤·¤Æ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ï18Ê¬¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤¬¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤òÍ¶È¯¡¢¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤¬1-0¤Î¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤À¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÂà¾ì¼Ô¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï90+6Ê¬¤Ë¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í¤¬2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¿ôÅªÉÔÍø¤Î¾õ¶·¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦·ÚÎ¨¤Ê¥×¥ì¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤³¤Î»î¹ç¤Î¸å¡¢»Ø´ø´±¤Î¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«¤ÏÂà¾ì¼Ô¤¬Â³¤¯¸½¾õ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÈò¤±¤ë¤Ù¤¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤À¡£¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ï°¤¤¥×¥ì¥¤¤ò¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡£¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤â¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¡×
¡Öº£Ìë¤Î»î¹ç¤Ç¥¸¥ç¥¢¥ó¤¬2ËçÌÜ¤Î¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ï¡¢Áê¼êÁª¼ê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°¤¼«ÂÎ¤¬´í¸±¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢²¿¤Î¿´ÇÛ¤âÌäÂê¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤ÏÊÌ¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤ÆÂà¾ì¤òÈò¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö»þ¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤òµö¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð11ÂÐ11¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¢¤È²¿Ê¬¤â¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤«¤é¤À¡×¡Ê±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤è¤ê¡Ë
Âà¾ì½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿3Ì¾¤òÍÊ¸î¤·¤Ä¤Ä¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¥¹¥³¥¢¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×À¤â¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¥Þ¥ì¥¹¥«¡£
º£½µËö¤Ë¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°2Ï¢ÇÔÃæ¤Î¾õ¶·¤òÂÇ³«¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢¾¡¤ÁÅÀ3¤òÄÏ¤á¤ë¤«¡£