えっ、これユニクロのフリースなの？「UNIQLO and NEEDLES」の洗練されたコラボアイテムをチェック
セレクトショップ・ネペンテスの創立者、清水慶三氏がデザインを手がけるブランド「NEEDLES（ニードルズ）」と、ユニクロがコラボレーション。
確かな審美眼や先見性が作り出す世界観と、ユニクロのモノづくりによる特別なフリースコレクション「UNIQLO and NEEDLES（ユニクロ アンド ニードルズ）」が、10月31日（金）より販売スタートします。
ユニクロのシンプルな「フリース」に「NEEDLES」の美学が融合した、注目をアイテムをぜひお見逃しなく。
「UNIQLO and NEEDLES（ユニクロ アンド ニードルズ）」が誕生
清水慶三氏が40年近くにわたり世界各国を訪れ、さまざまなプロダクトを世に送り出してきた経験をもとに、自身の世界観を投影し、パーソナルな視点からコレクションを制作するブランド「NEEDLES」。
名前の「NEEDLES」とは、針を意味する「NEEDLE」と、より少ないという意味を持つ「LESS」を組み合わせた造語で、必要以上のものを用いない「NEEDLESS」という意味が込められているそうです。
NEEDLESらしい細部へのこだわりとユニクロのフリースが組み合わさることにより、ベーシックなデザインの中に追及された美しさが宿る、特別なフリースコレクションが誕生。
ブラックやグレー、ベージュ、パープルをワントーンでまとめる、シンプルなカラーを採用したジャケット・カーディガン・パンツが登場します。
普通のフリースとは一味違う、NEEDLESらしさとは
フリースは、モダンでリラックスしたシルエット。NEEDLESらしい、シックなカラーリングでお目見えします。
無地とストライプのバリエーションで展開されるカーディガンは、NEEDLESのアイコン的なパターンをユニクロのフィット感に合わせて調整されていますよ。
エレガントなストレートシルエットのフリースワイドパンツは、生地と同色のサイドテープを施すことで、洗練された印象を演出。
NEEDLESとのコラボレーションならではの、美意識と世界観が詰まった新しいフリースを楽しんでくださいね。
注目のラインナップをチェック
毛足が長い、肉厚なフリース素材を用いた「フリースジャケット」（税込4990円）は、これからの時期にぴったり。
NEEDLESとのコラボレーションならではの、胸のファスナーデザインに注目ですよ。
「フリースオーバーサイズカーディガン」（税込3990円」は、ゆったりとしたオーバーサイズシルエットの1枚。
フロントには、ブランドを象徴する蝶々がデザインされています。
「フリースオーバーサイズカーディガン」には、09 BLACK / 31 BEIGE / 78 PURPLEの無地3色のほかに、ボーダー柄も1色がラインナップしていますよ。
「フリースワイドパンツ」（税込3990円）は、ジェンダーレスで着用できるデザインとフィット感に仕上げているそう。
肌触りのいい素材だから、ついつい触っていたくなっちゃいそうですね。
コラボアイテムは、2025年10月31日（金）に発売。
10月10日（金）8:15〜16日（木）の期間はオンライン先行予約販売が行われ、10月24日（金）〜31日（金）の期間で順次お届け予定だといいます。
この秋冬は、おしゃれなフリースを身につけてみませんか？
スペシャルサイト
https://www.uniqlo.com/jp/ja/
参照元：株式会社ユニクロ プレスリリース
