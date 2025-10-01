◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人５―２中日（１日・東京ドーム）

巨人が中日を破りレギュラーシーズン最終戦を白星で飾った。試合後、前日の同戦で史上４人目の日米通算２００勝を達成した巨人・田中将大投手の記念セレモニーが行われた。田中将より一足先に昨年５月、日米通算２００勝を達成したパドレスのダルビッシュ有から祝福のビデオメッセージが寄せられた。以下、メッセージ全文。

「この度は通算２００勝おめでとうございます、田中投手とは北京五輪ぐらいから仲良くなってですね、そこから試合で投げ合ったりとか、プライベートでも食事にいったり野球の精神面でも技術面でもいろんな情報を交換してきたりとか、敵であったり味方でもあったりしましたけれど、自分としてはずっと刺激を受けながら一緒に過ごしてきました。マサヒロの方が自分より年齢が２つ下なんですけど、精神年齢は若い時から自分よりも遥かに上で本当に大人でしたし、自分もいろんなことを教えてもらいました。自分としてライバルって感じでたくさん見られる方もいると思うけど、自分としては同志に近いというか、一緒にずっと投げ抜いて来て、いろんな苦難を乗り越えてここまで来ている感覚があるので、そういうふうに自分は感じています。いろんな苦しい時、アメリカでいろんなことあったでしょうし、日本でも大変な時期があったでしょうけど、やっぱりここまで２００勝ってここまで積み上げてきた数字が大きな数字になって本当に、凄い事だと思います。と、いってもこれが終わりではないですし、これから２１０勝、２２０勝、２５０、３００とあると思いますので、これからも体を大事に、ご家族を大事に頑張ってください。これからも一緒に頑張っていきましょう。またいつか、投げ合える日を楽しみにしています」