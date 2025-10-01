LiLiCo¡ÖÂÔ¤Æ¤Æ¤â30ÉÃ¡×¡¡·ÝÇ½³¦¤Î¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤Ë°ÛÏÀ¡ª
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤Ç±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎLiLiCo¡Ê54¡Ë¤¬1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌëSP¡×¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Î¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤Ë°ÛÏÀ¤ò¾§¤¨¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¡ª½©¤Î¶òÃÔº×¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡MC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡ÖLiLiCo¤µ¤ó¤Ï¤»¤Ã¤«¤Á¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£LiLiCo¤Ï¡Ö¤»¤Ã¤«¤Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯²ó¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹ðÇò¡£¡Ö»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡È´Ö¡É¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤é5ÉÃ¡£ÂÔ¤Æ¤Æ¤â30ÉÃ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤Ï1¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¡ª¡×¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¤È¡¢ÊÌ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¡ª¡×¤ÈÂ³¤¯¡£¤½¤ì¤¬²¿ÅÙ¤âÂ³¤¤Ê¤¬¤é¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¼ýÏ¿¤¬»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼ýÏ¿Á°¤Ë¶¦±é¼ÔÆ±»Î¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯»Ï¤á¤ë¤«¤é¥ª¥Á¤Ï¸å¤Ç¤Í¡×¤È²ñÏÃ¤òÃæÃÇ¡£¤·¤«¤·¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¡Ö¤Þ¤â¤Ê¤¯¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤ªÃÎ¤é¤»¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡Ö¡Ê¥ª¥Á¡ËÏÃ¤»¤¿¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ë¥¤¥é¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£