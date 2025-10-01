新聞を３か月読むと、信頼感アップ…中１対象の実証調査

スマートニュースメディア研究所は１日、新聞を読む習慣がない中学１年生に学校で新聞を３か月読んでもらったところ、新聞に対する信頼感が上昇したとする実証調査の結果を発表した。

同研究所と早稲田大の小林哲郎教授（社会心理学）は、新聞を読むことでメディアへの信頼感などにどのような影響があるかを探るため、４〜７月の平日、埼玉県戸田市立美笹中の１年生（９１人）に新聞を毎日配布。併せて、同研究所が各学級で１回ずつ情報リテラシー（読み解く力）に関する授業をした。期間中、生徒には１か月ごとに計４回のアンケートを行い、新聞を配布していない別の同市立中と比較した。

アンケートでは、新聞紙やインターネットで触れる新聞のニュースをどれくらい信頼できると思うか（読まない場合はイメージ）を、「とても信頼できる」５点〜「全然信頼できない」１点の５段階で尋ねた。美笹中では、新聞配布前の４月時点では高評価の５点と４点が計３４％だったが、７月には計５９％に上昇。平均も４月の３・１４点から７月は３・６１点に上昇した。新聞を配布していない中学では４月から７月にかけて、高評価は計４１％から計４４％、平均は３・３０点から３・３９点と、ほぼ変化がなかった。

小林教授は「新聞を配布した美笹中の生徒は、配布しなかった中学に比べて、新聞への信頼度が有意に上昇した。ネット上でマスメディアに向けられる不信感を和らげるには、若い世代に新聞を実際に読んでもらい、新聞がどのように作られているかを伝えることが重要だ」と指摘している。

美笹中は毎週火曜と木曜の朝に各１０分間のＮＩＥ（教育に新聞を）活動の時間を設けている。調査期間中も生徒はこの時間に新聞を読み、気になった記事に丸をつけたり、新聞を自宅に持ち帰ったりした。こうした取り組みが、新聞を積極的に読むことを後押しした可能性がある。