¿À¸Í¡¢J¥ê¡¼¥°ÀªÍ£°ì¤ÎACLEÏ¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡J1Á°Àá¤ÎÀ¶¿åÀï¤ËÂ³¤­¡¢¸åÈ¾AT¤Ë·àÅª¥´¡¼¥ë

¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè2Àá¤¬10·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊÆüËÜ¡Ë¤È¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¿À¸Í¤Ï2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£9·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂè1Àá¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤òÎ¨¤¤¤ÆJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¾å³¤³¤¹Á¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥¨¥ê¥¡¢µÜÂåÂçÀ»¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç3¡Ý0¤ÈÂç¾¡¡£ACLE½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î¿À¸Í¤Ï¡¢3Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ë¾å½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Å·¹ÄÇÕJFAÂè105²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤â½à·è¾¡¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤ÏACLE¤â´Þ¤á¤Æ3¤Ä¤Î¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Àá¤Î2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤ÎÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹Àï¡Ê¡û2¡Ý1¡Ë¤«¤é¤ÏÃæ3Æü¤Î¾õ¶·¤Ç¡¢µÈÅÄ¹§¹Ô´ÆÆÄ¤ÏÆ±»î¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¼¡Àá¤Î2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ï½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ë¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¥ë¤ò½ü¤¤¤Æ¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò10Ì¾¤òÊÑ¹¹¡£9·î20Æü¤Ë²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿GK¸¢ÅÄ½¤°ì¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢´äÇÈÂóÌé¡¢ÂÁÌÚ¹¯Ìé¡¢¾®¾¾Ï¡¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Î¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¶â¿¹·ò»Ö¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Î3Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿ÂÁÌÚ¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¿À¸Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¡£32Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥ó¤¬º¸Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤¯¤é¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï41Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¶â¿¹¤¬¡¢¥·¥¶¡¼¥¹¤«¤é±¦Â¤ÇÁÀ¤¦¤â¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤º¡£Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î51Ê¬¤Ë»³ÆâæÆ¡¢56Ê¬¤ËÂÁÌÚ¡¢58Ê¬¤ËßÀùõ·òÅÍ¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âGK¤ÎÀµÌÌ¡£61Ê¬¤Ë¥«¥¨¥¿¡¼¥Î¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ò°æ¹âÆÁ¤¬Á÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢68Ê¬¤Ë¤Ï»³Æâ¡¢ßÀùõ¡¢¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤ò²¼¤²¤Æ¡¢°æ½ÐÍÚÌé¡¢·ÀèÍ´Ìï¡¢µÜÂåÂçÀ»¤È¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÌÌ¡¹¤òÅêÆþ¤·¡¢¿À¸Í¤Ï¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢79Ê¬¤Ë¤Ï¿À¸Í¤¬¤³¤Î»î¹çºÇÂç¤Î·èÄêµ¡¤ò¹½ÃÛ¡£·Àè¤¬¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢1ÅÙ¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¼ò°æ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÜÂå¤ÎÆ¬¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥Á¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥É¥í¡¼¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£GK¸¢ÅÄ¤Î¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±ûÉÕ¶á¤Ç¾®¾¾¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇÎ®¤·¡¢ÉÚ±ÊÆú¼·¡¢µÜÂå¤È·Ò¤¤¤Ç¡¢ÂÁÌÚ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¿¨¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏGK¥Ó¡¼¥Á¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬Áê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÂÁÌÚ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÂÁÌÚ¤¬Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢¿ë¤Ë¿À¸Í¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¿À¸Í¤ÏACLE¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÏ¢¾¡¿ô¤ò¡Ö4¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£Àá¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬¾å³¤³¤¹Á¤È1¡Ý1¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤È0¡Ý0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿À¸Í¤Ï¡ÈJ¥ê¡¼¥°Àª¡É¤ÇÍ£°ì¤Î¾¡Íø¡£À¶¿åÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î·àÅªÃÆ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¿À¸Í¤Ï22Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹¾¸¶FC¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï21Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡¿À¸Í¤Ï2024ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢º£Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£9·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂè1Àá¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤òÎ¨¤¤¤ÆJ1¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¾å³¤³¤¹Á¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¥¨¥ê¥¡¢µÜÂåÂçÀ»¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç3¡Ý0¤ÈÂç¾¡¡£ACLE½éÍ¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Î3Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿ÂÁÌÚ¤¬¤³¤Î»î¹ç¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢¿À¸Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·èÄêÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òºî¤ê½Ð¤»¤Ê¤¤¡£32Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥°¥¹¥¿¥Ü¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥ó¤¬º¸Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤¯¤é¤¤¡£ÂÐ¤¹¤ë¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï41Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤¿¶â¿¹¤¬¡¢¥·¥¶¡¼¥¹¤«¤é±¦Â¤ÇÁÀ¤¦¤â¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤¤ì¤º¡£Á°È¾¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Î51Ê¬¤Ë»³ÆâæÆ¡¢56Ê¬¤ËÂÁÌÚ¡¢58Ê¬¤ËßÀùõ·òÅÍ¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÏÈÆâ¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âGK¤ÎÀµÌÌ¡£61Ê¬¤Ë¥«¥¨¥¿¡¼¥Î¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ò°æ¹âÆÁ¤¬Á÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢68Ê¬¤Ë¤Ï»³Æâ¡¢ßÀùõ¡¢¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤ò²¼¤²¤Æ¡¢°æ½ÐÍÚÌé¡¢·ÀèÍ´Ìï¡¢µÜÂåÂçÀ»¤È¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤â³èÌö¤òÂ³¤±¤ëÌÌ¡¹¤òÅêÆþ¤·¡¢¿À¸Í¤Ï¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Î¤Þ¤Þ»þ·×¤Î¿Ë¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢79Ê¬¤Ë¤Ï¿À¸Í¤¬¤³¤Î»î¹çºÇÂç¤Î·èÄêµ¡¤ò¹½ÃÛ¡£·Àè¤¬¥É¥ê¥Ö¥ëÆÍÇË¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Î¿¼¤¤°ÌÃÖ¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢1ÅÙ¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¼ò°æ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤òÆþ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÜÂå¤ÎÆ¬¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¡¼¥Á¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¡¢¥É¥í¡¼¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£GK¸¢ÅÄ¤Î¥´¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤«¤é¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±ûÉÕ¶á¤Ç¾®¾¾¤¬¥Ø¥Ã¥É¤ÇÎ®¤·¡¢ÉÚ±ÊÆú¼·¡¢µÜÂå¤È·Ò¤¤¤Ç¡¢ÂÁÌÚ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ë¿¯Æþ¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Ç¿¨¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ÏGK¥Ó¡¼¥Á¤ËÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬Áê¼êÁª¼ê¤ËÅö¤¿¤ê¡¢ÂÁÌÚ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÂÁÌÚ¤¬Ìµ¿Í¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë½³¤ê¹þ¤ß¡¢¿ë¤Ë¿À¸Í¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¿À¸Í¤ÏACLE¤Î¥Û¡¼¥à³«ËëÀï¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ø¼°Àï¤ÎÏ¢¾¡¿ô¤ò¡Ö4¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£Àá¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬¾å³¤³¤¹Á¤È1¡Ý1¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡ÊÆüËÜ¡Ë¤¬¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤È0¡Ý0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¿À¸Í¤Ï¡ÈJ¥ê¡¼¥°Àª¡É¤ÇÍ£°ì¤Î¾¡Íø¡£À¶¿åÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î·àÅªÃÆ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¿À¸Í¤Ï22Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹¾¸¶FC¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤È¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï21Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥ê¡¼¥é¥à¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
