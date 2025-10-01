千葉がFIFAの補強禁止リスト入り、9月30日付で制裁

国際サッカー連盟（FIFA）の補強禁止リストにジェフユナイテッド千葉の名前が掲載された。



FIFAの公式サイトによると、千葉が補強禁止になったのは9月30日から。「解除されるまで」処分が適用されるとのことで、理由は現時点で明らかになっていない。



この補強禁止リストには、9月24日付でヴァンフォーレ甲府が掲載され、甲府は選手の移籍金の支払いが理由だと発表。2022年8月1日から2023年12月31日まで期限付き移籍にて所属していたブラジル人FWジェトゥリオ（現：シャペコエンセ）の移籍金の支払いについて、保有元のトンベンセFC（ブラジル）と齟齬が生じていたとし、26日に報告。その後、トンベンセFCとの間で合意に至り、FIFAからの制裁も9月30日に解除されていた。



明治安田J2リーグを戦う千葉は、現在J1昇格プレーオフ圏内の3位に位置。熾烈な昇格争いが繰り広げられているシーズン佳境に思わぬニュースが舞い込むこととなった。