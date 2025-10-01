心強い「2人の味方」ゲス不倫夫を追い詰める、最強チームが誕生した瞬間【ママリ】

このお話は、著者・人間まおさんのフォロワーさんの体験談を元にした漫画です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『不倫されて慰謝料3ケタ万円支払わせた妻の話』第9話をごらんください。

主人公・リナさんと夫・わたるくんは結婚4年目。ある日、夫の不倫が発覚。弁護士へ相談したところ「慰謝料をもらって離婚できる」とアドバイスされます。不貞行為での離婚はスピード感が大事。早速、リナさんは次の行動に移ります。

©人間まお

不倫夫との離婚に向け、本格的に動き出したリナさん。まずは兄の協力を得ます。さらに、友人に不倫相手の素性調査を依頼。果たして、不倫相手を特定することはできるのでしょうか？



家庭のことはなかなか相談しにくいものですが、一人で抱え込まず、リナさんのように身内や信頼できる友人を頼ることはとても大切ですよね。

