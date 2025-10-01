「日本テレビ盃・Ｊｐｎ２」（１日、船橋）

試走完了。断然人気のフォーエバーヤングが大目標とする「ＢＣクラシック」（１１月１日・米デルマー）へ向けて危なげのない勝ちっぷりで国内無敗記録を６に伸ばした。２着に２番人気の僚馬レヴォントゥレットが入って矢作厩舎のワンツー。３着に７番人気の地元ホウオウトゥルースが奮闘して、５着のギガキングとともに「第４６回浦和記念・Ｊｐｎ２」（１１月２６日・浦和）への優先出走権をゲットした。

降り続いていた雨も上がり、競馬場に詰めかけた多くのファンが単勝１・１倍に支持されたフォーエバーヤングの一挙手一投足に注目した。

課題のスタートも決まって序盤は３、４番手の外。「久々に砂をかぶせたかったので。少しモタモタしてたけど、慌てずに」と坂井。３角手前で前との差を詰めると、４角入り口では逃げたライトウォーリアの外へ。これをあっさりかわすと直線は僚馬レヴォントゥレットとのマッチレースだが、それも一瞬。鞍上の右ステッキに応えてグイッとひと伸び。ラスト２００メートル過ぎで抜き去ると最後は２馬身半差で手綱を抑えてゴールイン。

主戦は「ホッとしました。負けられなかったので。イメージ通りの競馬でした。休み明けでも申し分のない仕上がりだったし、アメリカへ向けて結果と内容が必要でしたからね。はい、いい内容でした」と超満員のスタンドへ笑顔で報告。続けて「アメリカで勝つためにやってきているので。最強馬のそろうレースでいい結果を出すためには皆さんの応援を力にしたい。よろしくお願いします！」と呼びかけると場内のボルテージは最高潮に達した。

愛馬をホッとした表情で出迎えた矢作師も「ゲートでつまずかなかったので勝ったと思った。あとはレヴォンの方ばかり見てたよ」と笑った。次は予定通り、昨年３着で悔し涙を流したブリーダーズＣクラシックへ。出国日を含めて今後の予定は未定だが「おそらく世界最強メンバーがそろって、世界最強馬決定戦になるだろう。もう一段パワーアップさせないとね。心して仕上げたい」と気を引き締めた。

さあ、アメリカへ。世界のＹＡＨＡＧＩと坂井の“師弟コンビ”が再び世界制圧へ。さらに進化していくフォーエバーヤングとともに、日本中を感動の渦に巻き込む日が待ち遠しい。