3月末をもって終了したフジテレビの深夜バラエティー「オールナイトフジコ」に出演していた女子大生軍団「フジコーズ」のメンバーだった上杉真央が活動再開することを1日、自身のXで発表した。

上杉を巡っては、今年4月9日に同番組は文春オンラインが報じた飲酒騒動について公式サイトに「メンバー飲酒に関するお詫び」として謝罪文書を掲載した。「フジコーズメンバーの上杉真央が2023年夏頃、当時未成年でありながら飲酒した事実が認められました。本人も深く反省している事から、厳重注意ならびに6ヶ月間の謹慎処分と致しました。ファンの皆様、関係者の皆様にご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪していた。

同日に上杉も自身のSNSで「この度は、皆様の信頼を裏切る行動を取ってしまい、心よりお詫び申し上げます」と文書を通じて謝罪。「自分の軽率な行動が、多くの方々にご心配とご迷惑をおかけしたことを深く反省しております。大変申し訳ございません」と謝罪。また、報道内容にふれ「また、記事に書いてあった様なトラブルはございません」と主張。「今後は、責任ある行動を心がけてまいります。皆様の信頼を回復できるよう、精一杯努力していく所存です。改めて、この度の件でご迷惑をおかけしたこととをお詫び申し上げます」と呼びかけていた。

この日、自身のXを更新し「この度はご迷惑をおかけしてしまい、本当に申し訳ございません。今後とも何卒、よろしくお願いいたします」として文書の画像を投稿。文書には「この度は私の行動により、多くの方にご迷惑とご心配をおかけしてしまい、改めて深くお詫び申し上げます」と再度謝罪の言葉を記した。

また騒動後は「活動を控えた半年間は、これまでの自分の行動を見直し、今後について真剣に考える時間を過ごしてまいりました」と自身を見つめ直す時間として過ごしていたと振り返った。

「この期間を通して、少しずつではありますが自分なりに努力を重ね、改めて活動を続けたいという決意を固めることができました」とし「本日より再びSNSでの発信を始めさせていただきます」と活動を再開することを伝えた。

そして「応援してくださる皆さまに誠意をもって向き合い、より良い活動を重ねることで恩返ししていけるよう努めてまいります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます」としている。

同番組は1983〜91年に放送された深夜番組「オールナイトフジ」の“令和版”として2023年4月にスタート。「女子大生ブーム」を巻き起こした「オールナイトフジ」と同じように現役女子大生を数多く起用した番組で、現役女子大生は「フジコ−ズ」と呼ばれていた。今年3月21日の最終回を持って終了した。