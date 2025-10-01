レペット×コム デ ギャルソン限定コラボ♡エレガントシューズ2型登場

レペットが「COMME des GARÇONS COMME des GARÇONS」と20年ぶりにコラボレーション♡ 2025年10月10日(金)より、限定カプセルコレクションを日本公式オンラインストアで数量限定発売。「Camilleバレリーナ」（116,600円税込）と「Roseメリージェーン」（129,800円税込）は、エレガンスとアバンギャルドを兼ね備えた特別な一足です。

Camilleバレリーナで優雅な日常を



Camille バレリーナ

「Camille（カミーユ）」バレリーナは、Cendrillonバレエフラットの優雅さを受け継ぎつつ、控えめで快適な3cmヒールを採用。

116,600円（税込）の本作は、ハイドロディッピングで施されたグラフィカルなポルカドット柄が目を引き、日常の装いにさりげなく華を添えます♡

Roseメリージェーンでレトロ可憐に



Rose メリージェーン

「Rose（ローズ）」はレペットを代表するメリージェーンで、甲部分のストラップと安定した3cmヒールが特徴。

129,800円（税込）の本作は、水圧転写によるドット柄で、レトロなアクセントを加えつつ独創的なデザインに。上品で遊び心のある一足です♪

数量限定の特別なコレクション



今回のカプセルコレクションは、両ブランドの揺るぎない絆と創造性の結晶。日本公式オンラインストアで数量限定販売されるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

職人技と革新が融合したシューズは、エレガンスを日常に取り入れる特別なアイテムです。

レペット×CDGで日常に特別な彩りを



「Camilleバレリーナ」（116,600円税込）と「Roseメリージェーン」（129,800円税込）が、2025年10月10日(金)より日本公式オンラインストアで数量限定発売♡

伝統的製法と水圧転写のグラフィカルデザインで、エレガンスとアバンギャルドを兼ね備えた特別な一足です。

限定コラボならではの唯一無二のデザインを、ぜひこの機会に手に入れて日常に彩りを添えてみてください。