金利0.85％の定期預金に1年間、1000万円を預けたら利息はいくらもらえますか？
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、1000万円を1年間、定期預金に預けた場合の利息についてです。
金利が年0.85％の定期預金に1000万円を1年間預けると、利息は税引き前で約8万5000円。ここから20.315％（所得税＋復興特別所得税＋住民税）が差し引かれるため、実際の受取額は約6万7700円となります。
【計算式（単利の場合）】
税引き前の受取利息：0.85/100×1000万円＝8万5000円
税金：8万5000円×20.315/100≒17267.75円
税引き後の受取利息：8万5000円−17267.75円≒6万7732円
なお、満期前に解約すると金利は大幅に下がり、受け取れる利息は減ります。したがって、定期預金には当面使う予定のない資金を預けるようにしましょう。
また、1000万円を1つの定期預金にまとめるのではなく、100万円ずつなど、複数に分けて預けると、解約が必要になった際も必要な分だけ解約でき、残りは高金利のまま運用を続けられます。
利息を試算したい場合は、金融機関が提供する「定期預金の利息シミュレーション」を利用してみてください。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
