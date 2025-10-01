「なんだこの天使は、、」本田翼、もこもこコーデに絶賛の声「何のカラコン⁉」「めっちゃ似合ってる」
俳優の本田翼さんは9月30日、自身のInstagramを更新。モデルショットを披露しました。
【写真】本田翼、もこもこコーデに絶賛の声！
この投稿にファンからは、「何のカラコン⁉かわい過ぎる！」「なんだこの天使は、、」「めちゃくちゃかわいい」「きれい」「ニット姿もお似合い」「わんこのニットめっちゃ似合ってる」「こんなにかわいい人絶対存在しない」「キュンキュン」との声が寄せられています。
(文:古原 美咲)
【写真】本田翼、もこもこコーデに絶賛の声！
「こんなにかわいい人絶対存在しない」本田さんは「ブラウンがベースの世界観がとてもすてきでWebでチェックしてた洋服たちが生で見れてしあわせでした」とつづり、5枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目では、もこもこのアウターを着てフードまでかぶったモデルショットを披露しました。透明感のある肌が際立った、かわいらしいビジュアルです。
「肌きれい過ぎ」本田さんは9日の投稿で、「@paulandjoe_beaute から肌をやわらかく包みこんでくれるクリームファンデの登場です」とつづり、モデルショットを披露。コメントでは、「透明感があって、めっちゃかわいい」「ホント美しい」「肌きれい過ぎ」との声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
(文:古原 美咲)