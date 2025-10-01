先月２０日から始まっている５年に１度の国勢調査は、１日から調査票の郵送・提出期間に入りました。調査は、外国人を含めた日本に住む全ての人が対象で外国人住民の多い自治体では周知に力を入れています。

国勢調査は、日本の人口や世帯構成などを調べるため５年に１度行われる国の最も基本的な調査です。先月２０日から調査票配布とインターネット回答が始まり、今月１日からは郵送の提出期間に入りました。

日本国内に住む全ての人が対象で外国人も含まれます。群馬県内最多の１万７０００人の外国人が暮らす伊勢崎市では独自に、外国人が経営する飲食店や多くの外国人が勤務する事業所に対し広報資料を郵送したり、職員が直接訪問したりする取り組みを行い、回答を呼びかけています。

こちらのネパール料理店では、ポスターとネパール語の案内を掲示したところ、多くのネパール人から反応があったということです。今回の国勢調査は２８言語に対応していて、伊勢崎市に住むほぼすべての外国人をカバーすることができます。

一方で、調査員の報告によりますと、外国人世帯では日本人世帯に比べ訪問しても対応してもらえない傾向があるということです。このため市の担当者は、「調査が実施されていることを多くの外国人に知ってもらうことが重要だ」と話します。