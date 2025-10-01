山形県では、２日明け方にかけて、河川の増水、低い土地の浸水や土砂災害に注意してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

東北地方は２日にかけて気圧の谷となり、上空約５５００メートルには氷点下１５度以下の寒気が流れ込むでしょう。気圧の谷に向かう暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。このため、山形県では雷を伴って激しい雨が降り、大雨となっている所があります。

［雨の予想］

１日から２日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

村山 ３０ミリ

置賜 ３０ミリ

庄内 ３０ミリ

最上 ３０ミリ

１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

村山 ６０ミリ

置賜 ６０ミリ

庄内 ６０ミリ

最上 ６０ミリ



［防災事項］

山形県では、これまでに降った雨により、増水している河川や地盤の緩んでいる所があります。２日明け方にかけて、河川の増水、低い土地の浸水や土砂災害に注意してください。また、山形県では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

