山形県では、２日明け方にかけて、河川の増水、低い土地の浸水や土砂災害に注意してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。
［気象概況］
東北地方は２日にかけて気圧の谷となり、上空約５５００メートルには氷点下１５度以下の寒気が流れ込むでしょう。気圧の谷に向かう暖かく湿った空気や上空の寒気の影響により、東北地方では大気の状態が非常に不安定となっています。このため、山形県では雷を伴って激しい雨が降り、大雨となっている所があります。
［雨の予想］
１日から２日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、
村山 ３０ミリ
置賜 ３０ミリ
庄内 ３０ミリ
最上 ３０ミリ
１日１８時から２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
村山 ６０ミリ
置賜 ６０ミリ
庄内 ６０ミリ
最上 ６０ミリ
［防災事項］
山形県では、これまでに降った雨により、増水している河川や地盤の緩んでいる所があります。２日明け方にかけて、河川の増水、低い土地の浸水や土砂災害に注意してください。また、山形県では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
