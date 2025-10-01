静岡市は街中の観光スポットを回る「駿府浪漫バス」を2025年9月に廃止し、10月1日から新たな公共交通の実証実験を開始しました。主に市街地の病院や福祉施設を巡回する路線で、市民のニーズに応えるためのトライアルです。

【写真を見る】主に市街地の病院や福祉施設を巡回する新たな公共交通の実証実験

2025年10月1日に始まったのは、定員9人の小型車両を用いた乗合交通の実証実験です。静岡駅から静岡赤十字病院や市立静岡病院に近い「中町」、城東保健福祉エリアを経由して、県立総合病院までをつなぐ路線で、片道25分を1日6往復します。

実証実験を受託したタクシー業者が平日のみ運行し、運賃は片道310円です。

＜乗客＞

「きれいで乗り心地良かった。予定通り、時間ぴったり。（運賃が）ちょっと高いけれど」

＜病院利用者＞

「（運行）本数の問題が解決されれば（利用してみたい）」

これは時代のニーズに沿った実証実験ともいえます。

静岡市は2000年から観光利用目的の循環バス「駿府浪漫バス」を運行していました。しかし乗客数の減少と、観光目的の利用低迷を背景に、廃止を決断。市民ニーズの高い病院、福祉施設を巡回するルートを展開し、市民生活の足として機能するか探ることにしました。

＜静岡市交通政策課 上原雅生主査＞

「車を持たない高齢者の方、病気・けがで車を運転できない方に多く利用してもらいたい。新しい公共交通。あまりなじみがないかもしれないが、こうした選択肢もあると認識してもらいたい」

市は実証実験を通じて利便性や採算性を見極めた上で2026年10月から民間事業者に運行を引き継ぎたい考えです。