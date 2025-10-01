¸½Ìò¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½¡¦¥êー¥Á ¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¹â¹»¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡ª²Ê³Øµ»½Ñ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤È¸òÎ® ¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤¿Ç®°Õ¤È¤Ï=ÀÅ²¬
¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½¤Ç¸½Ìò¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥êー¥Á¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¤¬ÀÅ²¬»Ô¤Î¹â¹»¤Ë»ØÆ³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£10·î1Æü¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤é¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¥é¥°¥Óー¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤«¤é¿·¾ë·òÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸½Ìò¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½ ¥êー¥Á ¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¤¬ÀÅ²¬»Ô¤Î¹â¹»¤ËÍè¤¿ÍÍ»Ò
¡ã¿·¾ë·òÂÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ä¡ÖÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¹â¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤Ë¡ØÊü²Ý¸å¥é¥°¥Óー¶µ¼¼¡Ù¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤Î¥é¥°¥ÓーÉô°÷¤Ë¸ò¤¸¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤¬°ì½ï¤Ë¥é¥°¥Óー¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¸½Ìò¤Î¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½¥êー¥Á ¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤Á¤é¤ËÍè¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï²Ê³Øµ»½Ñ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÉô°÷¤ÎÇ®°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¸á¸å4»þÈ¾¡¢Çï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é²Ê³Øµ»½Ñ¹â¹»¤Î»ëÄ°³Ð¼¼¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¸½Ìò¤Î¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½¥êー¥Á¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¤È¡¢¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦º´Æ£´´É×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¥é¥°¥Óー¡¦¥êー¥°¥ï¥ó¤Î¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥ëー¥Ñ¥¹Åìµþ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥êー¥ÁÁª¼ê¤Ï¸¥¿ÈÅª¤Ê¼éÈ÷¤ä¶¯ÎÏ¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤¬ÆÃÄ§¡£²¿¤è¤ê¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¤ëÀº¿ÀÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¸½Ìò¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬²Ê³Øµ»½Ñ¹â¹»¤òË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¡£¤½¤ì¤Ï¥é¥°¥ÓーÉô°÷¤¿¤Á¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÉáµÚ³èÆ°¤Ç¤¹¡£
¡ã²Ê³Øµ»½Ñ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÉô ¿ùËÜÍÛÂÀ¤µ¤ó¡ä¡Ö¥êー¥ÁÁª¼ê¤¬Êü²Ý¸å¥é¥°¥Óー¤Ë¶¯¤¤¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤³¤Î¶µ¼¼¤¬¥êー¥ÁÁª¼ê¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
¸½ºß¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¹â¹»¤Ç¾®Ãæ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤ËËè½µ¿åÍËÆü¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊü²Ý¸å¥é¥°¥Óー¶µ¼¼¡×¡£ÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤Ë¤Ï¥é¥°¥ÓーÉô¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ê¿Æü¤Ç¤â¥é¥°¥Óー¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡ã²Ê³Øµ»½Ñ¹â¹»¥é¥°¥ÓーÉô ¹õÅÄÊÝÂ§´ÆÆÄ¡ä¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç°ÛÀ¤Âå¤Î¸òÎ®¤¬¿Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò³è¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¥é¥°¥Óー¤Î´Ø¿´ÅÙ¡¢¶¥µ»¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
2025Ç¯¡¢Êü²Ý¸å¥é¥°¥Óー¤¬10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¥êー¥Á¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¤ò¾·¤¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥é¥°¥Óー¤ä¿ÍÀ¸¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ã¿ùËÜ¤µ¤ó¡ä¡Ö¥êー¥ÁÁª¼ê¤Ï¤â¤È¤â¤È¹â¹»»þÂå¤Ï¾®ÊÁ¤ÇÀþ¤¬ºÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤ÍÆüËÜÂåÉ½¤Þ¤Ç¾å¤ê¤Ä¤á¤¿¿Í¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤ÄÂçÀÚ¤µ¤È¤«ÅØÎÏ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬ÃÎ¤ì¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤ÆË¬¤ì¤¿Ì´¤Î»þ´Ö¡£¥êー¥ÁÁª¼ê¤Ï¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥êー¥Á¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¡ä¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç12²ó¹üÀÞ¤·¤Æ14²ó¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±¥¬¤ò¤·¤¿¤È¤¤ÏÉáÃÊ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤·¤Æ¡¢¥±¥¬¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢¹üÀÞ¤·¤¿¤é¾åÈ¾¿È¤òÃÃ¤¨¤¿¤êÊÙ¶¯¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡ã¿ùËÜ¤µ¤ó¡ä¡Ö¥êー¥ÁÁª¼ê¤â¹â¹»¤Î¤³¤í¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¹Ö±é²ñ¤Î¸å¡¢¸½Ìò¥é¥°¥ÓーÆüËÜÂåÉ½¤Î¥êー¥ÁÁª¼ê¤È¡¢¥êー¥ÁÁª¼ê¤Î¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¡¦º´Æ£´´É×ÀèÀ¸¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¿·¾ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ä¡Ö¤³¤Á¤é¤Ë¤Ï¥êー¥Á ¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¤Èº´Æ£ÀèÀ¸¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¥êー¥Á¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¡¢º£²ó¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¹â¹»¤òË¬¤ì¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ã¥êー¥Á ¥Þ¥¤¥±¥ëÁª¼ê¡ä¡ÖÀ¸ÅÌ¤Î´ë²è¤ÇËÜ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¤ê¤½¤¦¤¤¤¦´ë²è¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¡×
¡ã¿·¾ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ä¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤ò´¶¤¸¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡×
¡ã¥êー¥ÁÁª¼ê¡ä¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬´ë²è¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¼ÁÌä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì¡£¤½¤³¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×
¡ã¿·¾ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ä¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¡Ë°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡×
¡ã¥êー¥ÁÁª¼ê¡ä¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Èµ×¡¹¤Ë°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤¿¤êÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ1Ç¯¼ãÊÖ¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã¿·¾ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ä¡ÖÂ³¤¤¤Æº´Æ£¤µ¤ó¡¢Êü²Ý¸å¥é¥°¥Óー¶µ¼¼¤ò¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ã²¸»Õ º´Æ£´´É×¤µ¤ó¡ä¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢È½ÃÇÎÏ¤È¤«¤Ä¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é5Ç¯¸å¡¢10Ç¯¸å¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡ã¿·¾ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ä¡Ö¹â¹»»þÂå¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¤«¤éÍè¤¿¥êー¥ÁÁª¼ê¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ç¤·¤¿¤«¡×
¡ã²¸»Õ º´Æ£´´É×¤µ¤ó¡ä¡ÖºÙ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¡ã¿·¾ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ä¡Ö78¥¥í¤ÇÍèÆü¤·¤Æ¡¢Â´¶È¤Î»þ¤Ë¤Ï100¥¥íÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÇÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡×
¡ã¥êー¥ÁÁª¼ê¡ä¡Ö´´É×ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¸å¤Ï¼«¼çÎý½¬¤À¤Ã¤¿¤ê¶Ú¥È¥ì¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é112¥¥í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÁêÅöÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ã¿·¾ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡ä¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡ã¥êー¥ÁÁª¼ê¡ä¡Ö¹â¹»3Ç¯´Ö¤Ç²¿¤ò¤ä¤ë¤«¡¢¹â¹»3Ç¯¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ë¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃç´Ö¤â¤Ç¤¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¯¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×