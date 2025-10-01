三山凌輝、保護犬を「家族に迎え入れました」 奇跡的な出会いも
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの“RYOKI”こと三山凌輝が1日、自身のインスタグラムを更新。保護犬を迎え入れたことを報告した。
【写真】かわいすぎる！三山凌輝、保護犬を「家族に迎え入れました」
三山は「保護犬のベネを家族に迎え入れていました。そして兄弟犬であるダグくんの里親さんはなんとMY FIRST STORYのNobさんでした。感謝で奇跡的な出会いもある中、ノブさんと話して野良犬の存在を少しでも多く知ってもらえるきっかけになったり、助かる命が増え、殺処分が無くなる世界線にしていきたいという気持ちから、共に公表する流れになりました。お馴染み皆のスターもん君と合わせてインスタで我が家のベネもんアカウントを作ったので是非癒されてくれい」と呼びかけている。
三山は、俳優として活躍する一方、2021年、SKY-HI主催のボーイズグループ発掘オーディション『THE FIRST』で、ボーイズグループ・BE：FIRSTのメンバーに選ばれる。今年5月25日に所属事務所「Flash Up etoile」から独立。7月5日開催のワールドツアー・シンガポール公演をもってBE:FIRST・RYOKIとしての活動を一時休止している。
プライベートでは、8月29日に俳優・趣里との結婚を発表。先月26日には、第1子が誕生したことを伝えていた。
