サッカーのJ1川崎フロンターレは1日、川崎市内で練習を公開し、MF大島僚太（32）がチーム練習に完全合流した。

7月10日の練習で右ヒラメ筋肉離れの負傷を負い、6月29日のFC東京戦を最後に欠場が続いていた。4日に京都戦（サンガS）を控える中で「今はしっかり練習を積んでいる。毎試合（復帰は）ここだろ、と思って準備しないと」とメンバー入りも視野に復帰への心構えを語った。

次節は今季リーグ戦26試合に先発してきたMF山本悠樹（27）が警告累積で出場停止。チームにとって大島の復帰は追い風になる。長谷部監督は「多くのことが期待できる選手。守備の立ち位置、ボールの取り方、足の出し方、周りとの連係も凄く上手。パスワークは屈指」と指摘。2年前に敵地の京都戦で終了間際に大島の浮き球を受けて決勝ヘディング弾を決めたFW小林悠（38）は「一緒に出られたら凄くうれしい。自分の良さを一番分かってくれている選手の1人」とホットライン再現に期待した。

残り6試合で首位・鹿島とは勝ち点12差と逆転は厳しい状況だが、8日と12日には柏とのルヴァン杯準決勝を控える。大島は「しっかり関われたら」と力を込めた。