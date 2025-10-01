日銀９月短観、大企業・製造業は改善…日米関税交渉合意で先行き不透明感和らぐ

日本銀行が１日発表した９月の全国企業短期経済観測調査（短観）によると、企業の景況感を示す業況判断指数（ＤＩ）は、「大企業・製造業」で２四半期連続で改善した。

７月に日米関税交渉が合意に至り、企業の先行き不透明感が和らいだことが影響した。

ＤＩは、景気が「良い」と答えた企業の割合から「悪い」と答えた割合を引いて算出する。

「大企業・製造業」のＤＩはプラス１４で、前回６月調査から１ポイント改善した。業種別では全１６業種のうち９業種で改善し、悪化は５業種、横ばいは２業種だった。米国の日本車への関税が９月に１５％に引き下げられ、「自動車」は２ポイント改善してプラス１０だった。

「大企業・非製造業」のＤＩはプラス３４で、横ばいだった。物価高で節約志向が高まり、「宿泊・飲食サービス」は１９ポイント悪化してプラス２６だった。

３か月後を予測する先行きのＤＩは、大企業・製造業が最近の業況判断から２ポイント悪化のプラス１２、大企業・非製造業は６ポイント悪化の２８を見込んでいる。

人手が「過剰」と答えた企業の割合から「不足」とした割合を引いた雇用人員判断ＤＩは「全規模・全産業」でマイナス３６となり、前回調査から１ポイント低下した。