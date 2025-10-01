41年の歴史に幕です。桜島フェリーはきょう10月1日から24時間運航をやめました。午前0時からの3時台までの定期便8便を廃止します。最後の夜を取材しました。

鹿児島市街地と桜島をおよそ15分で結ぶ桜島フェリー。41年前の1984年度から24時間体制で運航を続けてきました。

しかし、利用客の減少や燃料費の高騰などから2015年度から10年連続で赤字が続いていて、赤字額の累計は昨年度まででおよそ28億6000万円となっています。

鹿児島市は午前0時から午前3時台の定期便8便を停止することで、およそ3100万円の削減につながるとしています。

（記者）「きょうで24時間運航が終了する桜島フェリー。あす以降の時刻表の深夜便には、すでにテープが貼られています」

桜島港発が午後11時、鹿児島港発は午後11時30分が最終便となります。

（桜島に通勤）「今までが1日中出ていたので、多少不便にはなるのかなと思う」

（桜島の住民）「ないと困る。夜中まで飲みに行く人もいるし、仕事も遅くなれば不便になるとは思う」

（桜島の住民）「（深夜便は）貸切みたいな状態がたまにあったりするので、仕方がないとは思う」

また、24時間運航最終日に合わせて乗船した人も…。

（鹿児島市から）「きょう24時間運航最終日ということで、なんとか最後は乗りたいと思って。（深夜便は）今思えば便利ですよね」

きのう30日夜の最終便には合わせて48人、車両16台が乗船。

これまでは24時間あかりがともっていましたが、最終便が出航した後はそれぞれのターミナルは始発便まで閉鎖されます。

鹿児島市は救急車などの緊急車両に対応できるよう、桜島港に1隻待機させていて、消防などからの要請があった場合は出航させるということです。

