ドル売り反応、米ＡＤＰ雇用統計が減少に転じる＝ＮＹ為替



９月米ＡＤＰ雇用者数は３．２万人減と市場予想５．１万人増から予想外の減少となった。さらに、前回８月分も５．４万人増から３千人減に下方修正された。２か月連続の雇用減というインパクトのある結果を受けて、米債利回り低下とともにドル売りが強まっている。



ドル円は安値を146.59レベルに更新。ポンドドルは高値を1.3519レベルに更新。ユーロドルは1.1720台から1.1760台へと買われている。米１０年債利回りは４．１４％付近から４．０９％台へと急低下している。



USD/JPY 146.67 EUR/USD 1.1760 GBP/USD 1.3512

