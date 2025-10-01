ハッブル宇宙望遠鏡が観測した2億7000万光年先の棒渦巻銀河「NGC 4907」

こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 4907」。

明るく輝く中央の棒状構造、その両端から伸びた青色の渦巻腕（渦状腕）が、優しく巻き付くように渦巻いている様子を正面から捉えています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した棒渦巻銀河「NGC 4907」（Credit: ESA/Hubble & NASA, M. Gregg）】

棒渦巻銀河とは、中心部に棒状の構造が存在する渦巻銀河のこと。私たちが住む天の川銀河をはじめ、渦巻銀河のうち約3分の2には棒状構造があるとされています。

NGC 4907は、かみのけ座の方向・約2億7000万光年先にあります。「かみのけ座銀河団（Coma Cluster）」に属する1000以上の銀河のひとつです。

一方、画像の中央付近で明るい輝きを放っているのは、私たちが住む天の川銀河の恒星（2MASS J13004740+2808538）です。

この星までの距離は、約2500光年。視野の中では隣り合っているように見えるNGC 4907ですが、この星と比べれば10万倍以上も離れているのです。

宇宙の広さや銀河の大きさを改めて感じさせるこの画像は、ハッブル宇宙望遠鏡の「広視野カメラ3（WFC3）」で取得したデータを使って作成されたもので、ESA＝ヨーロッパ宇宙機関から2020年8月3日付で公開されました。本記事は2021年3月14日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

