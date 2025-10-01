レインボー決勝進出直後に『あちこち』収録 三四郎・小宮は相田への不満爆発
1日放送のテレ東系バラエティー『あちこちオードリー』（毎週水曜 後11：06）では、三四郎＆レインボー＆東京ホテイソンが来店し、「今ならわかる私間違ってました発表会」を届ける。
【番組カット】豪華3組で「間違ってました発表会」を開催
レインボーは収録30分前に初の決勝進出が決まり、興奮冷めやらぬままスタジオへ。その勢いで感情むき出しのトークで波乱の展開に。東京ホテイソン・たけるは「お笑いより彼女を優先しちゃう」と告白し、恋愛体質ぶりに相方ショーゴがブチギレ（？）。
さらに…三四郎・小宮は相田への不満を爆発させ「いつか相田のターンが来ると思っていたけど間違っていた」と語る。
