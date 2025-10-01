「まじかわいい」「ファンだったのね」現役東大生の女性芸人がJリーグ観戦
吉本興業のお笑い芸人・いぜんさんが9月28日に自身のX(旧ツイッター/@thousandmoney98)を更新し、FC東京のホームゲームを観戦したことを報告した。
中国北京市出身のいぜんさんは、今年1月に放送された日本テレビ『千鳥かまいたちアワー』(現在は『千鳥かまいたちゴールデンアワー』)の出演をきっかけにブレイク。東京大学大学院に在籍しながら女性ピン芸人として活躍している。
また、サッカー3級審判員の資格を保有。5月10日のJ1第16節・ヴィッセル神戸戦では「TOKYO GIRLS DAY」の特別ゲストとして来場した。
そんないぜんさんが今回訪れたのは、9月28日に味の素スタジアムで開催されたJ1第32節・横浜F・マリノス戦。「友達とサッカー観に来た!! 前回見たかった高選手もいて最高に楽しみ!! あちぃよ!」と綴り、スタンドで撮影した写真をアップした。
ファンからは「素敵」「まじかわいいな」「めっちゃカワイイやないの」「普通の若者でバカ可愛い」「かわいいしかない…」「えふとうファンだったのね」「もう青赤ファミリー」「またきてね」などの反応が寄せられている。
ホームのFC東京は先に3失点を喫し、いぜんさんが注目するMF高宇洋、DFアレクサンダー・ショルツのゴールで追い上げたが、2-3で惜敗。5試合ぶりの黒星で連勝は3で止まった。
