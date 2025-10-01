2025年10月8日OA 1周回って知らない話 2時間SP！
2025年10月8日(水) 19:00〜21:00放送
【ゲスト】
■羽鳥慎一、藤井貴彦
■アンミカ
■高嶋ちさ子（VTR）
【パネラー】
井上咲楽、浮所飛貴(ACEes)、陣内智則、タイムマシーン3号、田粼さくら、
當真あみ、福田麻貴(3時のヒロイン)、藤本美貴、山田美保子、ゆうちゃみ
【オンエア内容】
▼アナウンサー歴31年！同期アナ・羽鳥慎一＆藤井貴彦のウラの顔に密着！
同期入社で「好きなアナウンサーランキング」で毎年首位争いをしている2人が共演！
フリーになった今、お互いをどう思ってる？
そもそもフリーになったきっかけとは？
実はお互いのことを知らない2人が、腹を割って聞きたい事でまさかの事実が！？
さらに、生放送終わりの生活に密着！知られざる素顔を大公開！
羽鳥＆藤井の同期アナから驚きの証言も・・・！
▼アンミカが知られざるネガティブ時代を告白！
芸能界の太陽！24時間365日輝き続けるポジティブ女神はどうしてこうなれた！？
実は幼少期貧乏で、笑うことが出来なかった…
そんなアンミカを救った母の言葉とは！？
奇想天外なアンミカファミリーの1周回って知らない話。
“大阪弁を話すモデル”としてのテレビ進出秘話も大公開！
▼高嶋ちさ子、前代未聞のコンクールを開催！
爆笑＆圧巻パフォーマンス！！