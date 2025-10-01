2025年10月8日(水) 19:00〜21:00放送

1周回って知らない話 2時間SP！

【ゲスト】

■羽鳥慎一、藤井貴彦

■アンミカ

■高嶋ちさ子（VTR）

【パネラー】

井上咲楽、浮所飛貴(ACEes)、陣内智則、タイムマシーン3号、田粼さくら、

當真あみ、福田麻貴(3時のヒロイン)、藤本美貴、山田美保子、ゆうちゃみ

【オンエア内容】

▼アナウンサー歴31年！同期アナ・羽鳥慎一＆藤井貴彦のウラの顔に密着！

同期入社で「好きなアナウンサーランキング」で毎年首位争いをしている2人が共演！

フリーになった今、お互いをどう思ってる？

そもそもフリーになったきっかけとは？

実はお互いのことを知らない2人が、腹を割って聞きたい事でまさかの事実が！？

さらに、生放送終わりの生活に密着！知られざる素顔を大公開！

羽鳥＆藤井の同期アナから驚きの証言も・・・！

▼アンミカが知られざるネガティブ時代を告白！

芸能界の太陽！24時間365日輝き続けるポジティブ女神はどうしてこうなれた！？

実は幼少期貧乏で、笑うことが出来なかった…

そんなアンミカを救った母の言葉とは！？

奇想天外なアンミカファミリーの1周回って知らない話。

“大阪弁を話すモデル”としてのテレビ進出秘話も大公開！

▼高嶋ちさ子、前代未聞のコンクールを開催！

爆笑＆圧巻パフォーマンス！！

