米津玄師「さよーならまたいつか！」MVが1億再生突破！日本人アーティスト最多作品数を更新

米津玄師の楽曲「さよーならまたいつか！」（NHK連続テレビ小説『虎に翼』主題歌）のMVが、10月1日18時2分にYouTube1億回再生を突破。2024年4 月12日に公開されてから、1年と172日で1億再生達成となった。

MVには三つ編みでパワーショルダーを着た米津玄師が登場

これにより、YouTube上で1億回再生を突破した米津の作品は17タイトル（「Lemon」「アイネクライネ」「LOSER」「ピースサイン」「灰色と青（＋菅田将暉）」「orion」「Flamingo」「感電」「打上花火」「パプリカ」「春雷」「馬と鹿」「海の幽霊」「KICK BACK」「さよーならまたいつか！」、Foorin「パプリカ」、 菅田将暉「まちがいさがし」）となり、日本人アーティスト最高位の記録を自己更新した。

「さよーならまたいつか！」のMVは、三つ編みでパワーショルダーを着た米津玄師が登場し、ダイナーを舞台に様々な展開が巻き起こるストーリーで逆再生することによって物語が進んでいき、「生まれた日から私でいた」ことを肯定するような作品に仕上がっている。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

米津玄師

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

米津玄師「さよーならまたいつか！」のアーティスト写真