claquepotが新曲「アグノス」を10月1日(水)に配信リリースし、あわせてリリックビジュアライザーを公開した。

「アグノス」は、今年7月にリリースした「リビング」「ランダバ」に続いて今年3作目となるリリース。8月に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催した、双子の弟(?)であるDa-iCE 工藤大輝とのツーマンツアー追加公演にてサプライズ披露され話題となっていた。

エッジの効いたビートと、理知的なワードプレイが交錯する一曲に仕上がっており、クールな知性を感じさせながらも攻撃的・挑発的なリリックが深い余韻を残す楽曲となっている。





Lyrics : claquepot

Music : claquepot, Umi Kinami

Arragement : Umi Kinami

All other instruments by Umi Kinami

Recorded by Junya Endo (Plick Pluck)

Mixed by Ken Matsuoka (Showastation)

Produced by claquepot & UCHIWA LABEL

レーベル : UCHIWA LABEL