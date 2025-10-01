claquepot、新曲「アグノス」リリース
claquepotが新曲「アグノス」を10月1日(水)に配信リリースし、あわせてリリックビジュアライザーを公開した。
「アグノス」は、今年7月にリリースした「リビング」「ランダバ」に続いて今年3作目となるリリース。8月に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催した、双子の弟(?)であるDa-iCE 工藤大輝とのツーマンツアー追加公演にてサプライズ披露され話題となっていた。
エッジの効いたビートと、理知的なワードプレイが交錯する一曲に仕上がっており、クールな知性を感じさせながらも攻撃的・挑発的なリリックが深い余韻を残す楽曲となっている。
Lyrics : claquepot
Music : claquepot, Umi Kinami
Arragement : Umi Kinami
All other instruments by Umi Kinami
Recorded by Junya Endo (Plick Pluck)
Mixed by Ken Matsuoka (Showastation)
Produced by claquepot & UCHIWA LABEL
レーベル : UCHIWA LABEL
「アグノス」
2025年10月1日(水)
配信リンク :https://claquepot.lnk.to/agnos
