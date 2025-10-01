延べ２３億人が移動するとみられています。



中国で「国慶節」の大型連休が始まりました。



１番人気の海外旅行先は日本で、北海道内でもインバウンド需要に期待を寄せています。



新千歳空港の到着ロビーです。



中国から来た観光客でにぎわっていました。



（観光客）「国慶節に伴う連休で５日間北海道で過ごします」



（観光客）「登別に行きます。北海道には何度も来ていて、人が少ない場所で休暇を楽しみたい」





ある調査によりますと、１番人気の海外旅行先は日本で、１人あたりの予算として最も多かった回答が２１万円から４２万円でした。

札幌の狸小路商店街では、中国人観光客の増加を見越して、３日から３日間、歓迎するイベントを予定しています。



（札幌狸小路商店街振興組合 久保田雅彦常務理事）「せっかく国慶節ということで、中国の方が来てもらえることが多いので、この機会を利用したい」



小樽市にある昆布の専門店です。



こちらでは中国語を話せるスタッフが常駐し、観光客に商品を紹介しています。



（観光客）「商品に魅力があったからお店に入ってきました」



例年人気なのは４００グラムで１万５０００円の利尻産の昆布や、１キロ６万３０００円のホタテの貝柱などで、高級志向の観光客が多いといいます。



（利尻屋みのや 蓑谷和臣社長）「品質が良いものを求める人が多い。この時期は（中国人観光客が）特に多くなるので期待しています」



海外旅行では大きな荷物がつきもの。



運ぶには手間がかかります。



そこで、札幌のカラオケ店ではー



（長南記者）「普段は歌を歌って楽しむカラオケ店。ここで提供されているのが、スーツケースの預かりサービスなんです」



２０２５年３月から導入したのが、荷物の預かりサービス。



専用のスマートフォンのアプリから予約ができます。



値段はスーツケースで１日８００円から。



ほかにも、カフェや美容室なども保管場所になっているということです。



（タカハシグループ 菅井心哉広報企画部長）「北海道の観光の一助というところと、社会貢献に繋がればと参入を決めた。しっかりと観光を楽しんでもらえるように、わたしたちとしても期待しているところ」



国慶節を機に訪れる中国人観光客の需要を見込んで、道内でも期待が高まっています。