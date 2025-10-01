女優の長澤まさみが9月30日にInstagramを更新し、大胆な写真をアップした。

「長澤さんは床の上で黒いレザージャケットに身を包んだ姿をアップ。ニットタイツを着用し、大胆に足を投げ出しています。セクシーさはもちろん、どこか危険な雰囲気も感じさせるアーティスティックな一枚でした。もう1枚の写真は、茶色いレザージャケットに赤いスカートにブーツを合わせたもの。こちらもファッショナブルな大人の魅力を見せています。これら一連の写真は9月27日発売の雑誌『オトナミューズ』11月号の表紙のようです」（スポーツ紙記者）

これにはコメント欄で賞賛の声が相次いでいる。

《クールビューティーなまさみちゃんも素敵です》

《どの方向から見ても美しいお姿最高です》

《なんだ、美人か》

このところ長澤は同様の写真を立て続けにアップしている。

「同日には赤いドレスにハイヒールを着用し、椅子に座るショットをアップ。こちらでは生脚を大胆に露出しています。そのほか、ソファに上半身を預けたショットもアップしていますね」（同前）

長澤はこのところ、アート路線を強めていると語るのは芸能プロ関係者だ。

「長澤さんは、2021年にデビュー20周年を記念して『長澤まさみ20th Anniversary PHOTO BOOK ビューティフルマインド』（宝島社）を発売。この作品では3人の人気写真家がテーマを設定し、異なる長澤さんの姿を撮影しています。さらに、架空の広告をイメージしたショットも掲載されるなど、単なる写真集にとどまらない内容に仕上がっています」

もともと長澤は女優としてドラマや映画に出演するばかりでなく、アートへの関心も高い。

「2025年6月19日に公開された『Real Sound』のインタビューで長澤さんは《新しいものは好きですね。おもしろいものにはすぐ飛びつきます（笑）。アートも映画も好きですし、日常の中でも感性を育てていきたいという気持ちが常にあります》と語っています。女優として成長するためにアートは必要不可欠と考えていることがうかがえます」（前出・芸能プロ関係者）

長澤は10月17日公開の映画『おーい、応為』では葛飾北斎の三女の浮世絵師である葛飾応為を演じている。

「葛飾応為は、北斎の右腕であるとともに、当時では数少ない女性アーティストでした。本作は長澤さんにとって初の時代劇映画の主演作品ですが、やはり長澤さんの中にアートや表現に対する関心が高まっているのでは」（前出・芸能プロ関係者）

今後は女優業ばかりでなくアーティストとしての活動も見られるかもしれない。