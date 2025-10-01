◇セ・リーグ 巨人5―2中日（2025年10月1日 東京D）

巨人の坂本勇人内野手（36）が今季最終戦となった1日の中日戦（東京D）で3試合ぶりに出場し、15試合ぶりの三塁守備にも就いてプロ19年目のレギュラーシーズンを終えた。

先発出場したのは「6番・三塁」に入った8月12日の中日戦（東京D）が最後。この日も39試合連続でベンチスタートとなったが、5―0で迎えた8回、2死一塁の場面でリチャードの代打に登場して3試合ぶりの出場を果たすと、スタンドからは割れんばかりの大歓声。相手4番手左腕・近藤から四球を選んだ。

9回はそのまま、9月10日の広島戦（東京D）以来15試合ぶり＆21日ぶりとなる三塁守備に就いた。守備機会はなかったが、勝利の瞬間をグラウンドで迎えた。

また、坂本はこれが代打で逆転サヨナラ打を放った9月13日の阪神戦以来18日ぶりとなる本拠・東京ドームでの出場。東京ドーム通算1018試合目の出場で、1019試合に出場した阿部慎之助の最多記録に王手をかけている。

試合後には、今季限りで現役引退するかつての同僚、中田翔内野手（36＝中日）が東京ドームを一周したあとで花束を手渡し、笑顔で肩をもみもみ。ホームベース付近に両軍ナインが集まると、中田を中心にした記念撮影で隣に座り、最後まで笑顔を見せていた。